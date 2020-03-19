السودان.. تعيين "محمد زين العابدين" محافظا جديدا للبنك المركزي

نازك شمام /الخليج 365



أصدر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الخميس، قرارا بتعيين محمد الفاتح زين العابدين، محافظا للبنك المركزي، بعد انتهاء تكليف سلفه، بدر الدين عبد الرحيم.

جاء ذلك، في بيان صادر عن مجلس الوزراء، تضمن كذلك تعيين محمد أحمد بشرى بدوي، نائبا لمحافظ البنك المركزي، بعد إعفاء النائب السابق، معتصم عبد الله أحمد.

ووجه القرار، وزارتي شؤون مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان المركزي والجهات المعنية الأخرى، اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.



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وفي ديسمبر /كانون أول 2019، أصدر رئيس مجلس السيادي الفريق عبد الفتاح البرهان، قرارا بتكليف بدر الدين عبد الرحيم، بمهام محافظ البنك المركزي، عقب قبول استقالة سلفه حسين يحي جنقول.



ويعاني السودان من أزمة حادة في النقد الأجنبي، تمثلت في هبوط متواصل لسعر العملة الوطنية أمام الدولار، وانتعاش السوق الموازية (السوداء).



وسجل سعر شراء الدولار اليوم في تداولات الأسواق الموازية للعملات، 85 جنيها، فيما وصل البيع 83 جنيها مقارنة بـ 45 جنيها، السعر الرسمي للدولار بالبنك المركزي السوداني.



ويأمل السودانيون أن تعمل الحكومة الانتقالية، التي تم تعيينها في أغسطس/ آب 2019، على إنهاء اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 إبريل/ نيسان من ذات العام، عمر البشير من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

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