الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365
سجلت الجزائر، الخميس، تاسع حالة وفاة بفيروس كورونا من بين 90 إصابة مؤكدة في البلاد.
جاء ذلك في تصريح لسامية حمادي، مديرة قسم الأمراض المتنقلة، بوزارة الصحة، في مؤتمر صحفي.
ووفق حمادي، فإن حالة الوفاة الجديدة لشخص يبلغ من العمر 47 سنة، وينحدر من ولاية (محافظة) المدية (شمال).
وفي وقت سابق، صرح جمال فورار، مدير الوقاية بوزارة الصحة، للتلفزيون الرسمي، إن الوباء مسّ 17 محافظة جزائرية من بين 48 وأغلب الإصابات بولاية البليدة (جنوب)، التي تعد بؤرة الفيروس.
وذكرت الوزارة أن 32 من المصابين تماثلوا للشفاء.
والثلاثاء، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون، حزمة قرارات لمحاصرة انتشار الفيروس، منها الغلق الكامل للحدود البرية، ومنع التجمعات، وتوفير كمامات الوقاية، ودعم المستشفيات بالآلاف من أسرّة الإنعاش.
وحتى مساء الخميس، أصاب كورونا قرابة 240 ألف شخص في 177 بلدا وإقليما بينهم أكثر من 9800 وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا.. الجزائر تسجل تاسع وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.