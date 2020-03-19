كورونا.. الجزائر تسجل تاسع وفاة

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

سجلت الجزائر، الخميس، تاسع حالة وفاة بفيروس كورونا من بين 90 إصابة مؤكدة في البلاد.

جاء ذلك في تصريح لسامية حمادي، مديرة قسم الأمراض المتنقلة، بوزارة الصحة، في مؤتمر صحفي.

ووفق حمادي، فإن حالة الوفاة الجديدة لشخص يبلغ من العمر 47 سنة، وينحدر من ولاية (محافظة) المدية (شمال).

وفي وقت سابق، صرح جمال فورار، مدير الوقاية بوزارة الصحة، للتلفزيون الرسمي، إن الوباء مسّ 17 محافظة جزائرية من بين 48 وأغلب الإصابات بولاية البليدة (جنوب)، التي تعد بؤرة الفيروس.



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وذكرت الوزارة أن 32 من المصابين تماثلوا للشفاء.



والثلاثاء، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون، حزمة قرارات لمحاصرة انتشار الفيروس، منها الغلق الكامل للحدود البرية، ومنع التجمعات، وتوفير كمامات الوقاية، ودعم المستشفيات بالآلاف من أسرّة الإنعاش.



وحتى مساء الخميس، أصاب كورونا قرابة 240 ألف شخص في 177 بلدا وإقليما بينهم أكثر من 9800 وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.



وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.

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