الأردن يسجل 13 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 69

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الخميس، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع الإجمالي إلى 69.

وأوضحت الوزارة أن العدد الكلي للإصابات، يشمل حالة أُعلن عن شفائها سابقا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

وشهد الأردن ازديادا ملحوظا في أعداد الإصابات؛ ما دفع لاتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية، وتفعيل قانون الدفاع (الطوارئ).

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ودخل الجيش الأردني على خط المواجهة، وتوزعت قواته على مداخل المدن والمحافظات وخارجها، وقرر، الأربعاء، غلق المحافظات والعاصمة عمان أمام حركة الدخول والخروج منها وإليها.

وحتى مساء الخميس، أصاب كورونا نحو 240 ألف شخص في 177 بلدا وإقليما بينهم أكثر من 9800 وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.