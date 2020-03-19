الموارد البشرية تحذر المنشآت من منح العاملين إجازة بدون أجر

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أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن نظام العمل لا يسمح بمنح العاملين إجازة دون أجر بغير موافقتهم، وذلك رداً على الاستفسارات الواردة للوزارة حول قيام بعض المنشآت بمنح العاملين لديها إجازة بلا أجر في الفترة الحالية.
وقالت الوزارة إنه يمكن للمنشآت التي لديها عاملون لا تسمح لهم الظروف الحالية من أداء أعمالهم وفق الطرق التقليدية، اتباع طرق بديلة لتمكينهم من استكمال مهامهم، ومن بينها العمل عن بعد، الذي سبق وأن تم نشر الدليل الإرشادي الخاص به في موقع الوزارة.
ولفتت الوزارة الانتباه إلى أن عقود العمل ملزمة لطرفي العلاقة التعاقدية “العامل وصاحب العمل”، ولا تؤثر الظروف الاستثنائية المؤقتة فيها، داعية منشآت القطاع الخاص كافة إلى التعاون والالتزام بالأحكام النظامية.
ودعت العاملين إلى إبلاغ الوزارة بأي مخالفات يتم رصدها عن طريق القنوات الرسمية مثل تطبيق “معاً للرصد” المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال الهاتفي على الرقم الموحد “19911”.
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