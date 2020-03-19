خادم الحرمين: المملكة مستمرة في إجراءاتها الاحترازية لمواجهة كورونا

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ,بأن المملكة العربية السعودية، مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي جائحة كورونا ، والحد من آثارها، مستعينة بالله تعالى، ثم بما لديها من إمكانات، في طليعتها عزيمتكم القوية في مواجهة الشدائد بثبات المؤمنين العاملين بالأسباب.

وأضاف الملك سلمان في كلمته اليوم بأن ما أظهره مواطني ومقيمي المملكة من قوة وثبات وبلاء حسن، ومواجهة مشرفة لهذه المرحلة الصعبة، وتعاونهم التام مع الأجهزة المعنية، هو أحد أهم الروافد والمرتكزات لنجاح جهود الدولة، التي تجعل المحافظة على صحة الإنسان في طليعة اهتماماتها ومقدمة أولوياتها.

ونوه على حرص المملكة على توفير ما يلزم المواطن والمقيم في هذه الأرض الطيبة من دواء وغذاء واحتياجات معيشية.