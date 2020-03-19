أمير_عسير يوجه بصرف أكثر من 300 ألف ريال مساعدة مالية

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وجه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ” تراحم ” ، بصرف مساعدات مالية مقطوعة لأسر السجناء بالمنطقة بمبلغ يزيد على 300 ألف ريال في إطار البرامج التي تقدمها لجنة رعاية السجناء بالمنطقة ‪ .‬

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وقامت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأُسرهم بمنطقة عسير “تراحم” ، بتقديم المساعدات المالية لأُسر السجناء المسجلين في اللجنة والبالغ عددهم ٣٨٧ أسرة ممن انطبقت عليهم الشروط بإجمالي مبلغ ٣١٤٠٠٠ ألف ريال.

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