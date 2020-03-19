خادم الحرمين .. نمر بمرحلة صعبة ويجب الإلتزام بما يصدر

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على مواصلة العمل الجاد في هذا الوقت الصعب، لا تتم إلا بالتكاتف والتعاون ومواصلة الروح الإيجابية وتعزيز الوعي الفردي والجماعي، والالتزام بما يصدر من الجهات المعنية من توجيهات وتعليمات وإرشادات، في سبيل مواجهة هذه الجائحة.

وأضاف خادم الحرمين بكلمته بأننا نمر بمرحلة صعبة، ضمن ما يمر به العالم كله.

وبين بأن القطاعات الحكومية كافة وفي مقدمتها وزارة الصحة، تبذل كل إمكانياتها لاتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على صحة المواطن والمقيم.

وشكر الملك سلمان كل الجهات الحكومية على جهودها، ونخص العاملين في المجال الصحي، أولئك الذي يقدمون جهوداً جليلة للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، باذلين نفوسهم في مواجهة هذه المرحلة الدقيقة.