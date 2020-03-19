شكرا لقرائتكم خبر عن للوقاية من كورونا.. «الصحة» تدعم البقاء في المنزل بفكرة إبداعية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تفاعلت وزارة الصحة مع الإجراءات الاحترازية والوقائية والدعوات للبقاء في المنزل بفكرة إبدايعة، للحد والوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

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وتمثلت هذه الفكرة في نشر إعلانات دعائية في الأحياء والشوارع وجهت من خلالها وزارة الصحة الشكر لمن لم يشاهد هذه الإعلانات، في إشارة إلى التزامهم بالبقاء في المنزل وعدم النزول.

وكانت المملكة اتخذت إجراءات مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، منها تعليق الدراسة وتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا، وتعليق العمل بالبصمة في العديد من المؤسسات، وتعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين.