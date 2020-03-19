دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع لوحة مفاتيح Logitech المخصصة لجهاز آيباد تأتي بنصف تكلفة لوحة مفاتيح ابل ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة Logitech عن لوحة مفاتيح منفصلة بها لوحة تتبع مدمجة لجهاز آيباد من ابل اليوم، حيث تأتي لوحة المفاتيح بمستوى تسعير أقل من لوحة المفاتيح التي تقدمها أبل بكثير.

تأتي لوحة المفاتيح من Logitech بإضاءة خلفية “كاملة الحجم”، ولوحة تتبع تحتها، في حافظة غطاء لجهاز آيباد، هذا وبالإضافة إلى مسند في الخلف يوفر إمالة حتى 40 درجة.

والأهم من ذلك هو أن سعر لوحة المفاتيح هذه يبلغ 150 دولار فقط، أي نصف سعر لوحة مفاتيح ابل التي تأتي بقيمة 299 دولار. ومع ذلك، فإن هناك بعض الاختلافات الرئيسية بينهم، إذ أنهم لا يدعمون نفس الطراز من آيباد.

فتدعم لوحة مفاتيح Logitech الجيل السابع من جهاز iPad (بحجم 10.2 إنش الحالي) والجيل الثالث من iPad Air (إصدار 10.5)، في حين تدعم لوحة مفاتيح ابل طراز iPad Pro فقط.

جدير بالذكر أن لوحة مفاتيح أابل تضيف منفذ USB-C، وتقدم نطاقًا أوسع من الزوايا القابلة للتعديل، على عكس لوحة مفاتيح Logitech، كما أنها تبدو بشكل عام أكثر ملاءمة لشكل جهاز آيباد.

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ومع ذلك، فإن هذه الميزات الإضافية تبدو أكثر منطقية بالنسبة للوحة مفاتيح عالية الجودة من المفترض أن يتم إقرانها بجهاز آيباد أغلى بكثير.

على أي حال، يتم تشغيل لوحة مفاتيح Logitech بواسطة الموصل الذكي الخاص بآيباد وتتضمن أيضًا حلقة لتعليق القلم.

من المفترض أن تصل لوحة مفاتيح Logitech في شهر مايو المقبل.

المصدر

هذا الموضوع لوحة مفاتيح Logitech المخصصة لجهاز آيباد تأتي بنصف تكلفة لوحة مفاتيح ابل ظهر على التقنية بلا حدود.