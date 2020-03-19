ميرنا عارف.. معلومات عن السيدة التي تقود مايكروسوفت في مصر

دبي - بواسطة محمد فارس © ميرنا عارف المدير العام الجديدة لمايكروسوفت مصر ميرنا عارف المدير العام الجديدة لمايكروسوفت مصر

كتب- وكالات:

أعلنت شركة مايكروسوفت، أمس، تعيين ميرنا عارف في منصب المدير العام في مصر. وقالت الشركة في بيان، إن ميرنا تتمتع بخبرة مهنية رفيعة تمتد لأكثر من 18 سنة، تقلدت خلالها مناصب قيادية عديدة في منظمات عالمية وكيانات حكومية مختلفة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وانضمت ميرنا إلى مايكروسوفت في العام 2019 في منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال الشرق الأوسط وأفريقيا، وتولت مهمة قيادة الأعمال الاستراتيجية والتنفيذية الخاصة بمحفظة مايكروسوفت Surface في المنطقة.

ووفقا للبيان، قالت ميرنا عارف في تصريحات صحفية "مهمتنا تمكين كل شخص ومنظمة في العالم من تحقيق المزيد من الانجازات، ويسعدني تعزيز هذه المهمة لنواصل توسيع بصمة مايكروسوفت في مصر من أجل فتح آفاق كبيرة نحو نموها وازدهارها، وأود التنويه بأن التكنولوجيا تُمثل النواة الرئيسية لبلوغ رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحقيق استراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة، وأتطلع من خلال دوري الجديد للعمل عن كثب مع عملائنا وشركائنا لتسريع رحلة التحول الرقمي في مصر والمساهمة في تعزيز قدرتها التنافسية".

وقبل انضمامها إلى مايكروسوفت، شغلت ميرنا أدوارا مهمة في وزارة البترول في مصر، ومؤسسات شلمبرجير وإيمرسون وبيكر هيوز التابعة لشركة جنرال إلكتريك. وهي حاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال بمجال التسويق والعمليات، وشهادة بكالوريوس في علوم الكمبيوتر من الجامعة الأمريكية في القاهرة.