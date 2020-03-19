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السودان يعين محافظا جديدا للبنك المركزى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مكتب رئيس الوزراء السودانى، فى بيان اليوم الخميس إنه قرر تعيين محمد الفاتح زين العابدين محافظا للبنك المركزي، عين رئيس الوزراء أيضا محمد أحمد بشرى بدوى نائبا لمحافظ بنك السودان المركزي.

من ناحية أخرى أعلن البنك المركزى انتهاء كافة أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412، وأعلن محافظ البنك المركزى البروفيسور بدر الدين عبدالرحيم إبراهيم فى تعميم (صحفي) أن البنك المركزى تلقى خطاباً من مدير مكتب العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية عبر وزارة الخارجية يفيد بتأكيد انتهاء كافة أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412، الصادرين منذ 12 أكتوبر2017م.

 

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وأشار المحافظ حسبما ذكرت وكالة أنباء السودان "أنه بموجب إلغاء الأمرين فقد تم رفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية ولم يتبق ضمن العقوبات سوى بعض الأفراد والمؤسسات المرتبطين بالأحداث فى دارفور، ويشير الخطاب إلى أن ذلك ليس لديه أى علاقة بمسألة التحويلات البنكية، هذا فضلاً عن ثلاثة روابط تشير إلى إعلان الأوفاك بانتهاء العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية بتاريخ 12/أكتوبر/2017م.

 

 

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