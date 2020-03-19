شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: وضع 290 شخصا عائدين من تونس قيد الحجر الصحى بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات الصحية الجزائرية وضع 290 جزائريا عائدين من تونس قيد الحجر الصحى للكشف عن إصابتهم بفيروس كورونا من عدمه.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أنه وضع 150 شخصا تم إجلاؤهم من تونس إلى ولاية عنابة (شمال شرق) تحت الحجر الصحى لمدة 14 يوما و ذلك فى إطار التدابير المتخذة للوقاية من انتشار فيروس كورونا .

وتم وضع العائدين فى بيت الشباب سيدى إبراهيم بمدينة عنابة ومركز التدريب والتأهيل البدنى بسرايدى بولاية عنابة.

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وذكرت الوكالة أنه تم وضع 140 مواطنا جزائريا كانوا عالقين بتونس فى الحجر الصحى وذلك بمدينة الإقامة الجامعية بمدينة سوق أهراس (شمال شرق).

وقال والى سوق أهراس، لوناس بوزقزة، إن وضع هذا العدد من المواطنين المرشح للارتفاع خلال الساعات القادمة إجراء احتياطى وقائى ضد فيروس كورونا مشيرا إلى أن عدد من الذين يخضعون للحجر الصحى سافروا إلى تونس للعلاج ومنهم من قدم من إيطاليا وفرنسا نحو تونس.

وأوضح أن عمليات الحجر الصحى تندرج فى إطار تطبيق تعليمات الرئيس عبد المجيد تبون، مشيرا إلى أن هؤلاء العائدين سيبقون بالإقامة الجامعية لمدة 14 يوما لإخضاعهم للمراقبة الطبية من طاقم طبى بالتنسيق مع الجهات المختصة.