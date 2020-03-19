شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب السعودية بالأمم المتحدة: المملكة ملتزمة بدعم وكالة "الأونروا" لمساعدة الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، بمكتبه بمقر الوفد في نيويورك، مديرة المكتب التمثيلي في نيويورك لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) المعينة حديثًا السفيرة غريتا غونارسدوتير.

وقدم السفير المعلمي في بداية اللقاء التهنئة للسفيرة غونارسدوتير على توليها المنصب، متمنيًا لها التوفيق في مهمتها، ومنوهًا بحرص وفد المملكة الدائم على تعزيز التعاون مع مكتب تمثيل الأونروا في نيويورك بما يخدم الجهود المشتركة.

وأكد السفير المعلمي إيمان المملكة الراسخ بمحورية القضية الفلسطينية وحرصها على تقديم كل ما من شأنه مساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق بجميع أطيافه على مواجهة الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشونها في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي، خصوصا الملايين منهم الذين يعيشون في مخيمات اللجوء، مشدداً على الدور المهم الذي تقوم به (الأونروا) لتوفير حياة كريمة للملايين من اللاجئين الفلسطينيين، وتوفير فرص التعليم والرعاية الصحية وغيرها، ومشيراً إلى استمرار المملكة وحرصها على مواصلة دعم وكالة الأونروا إيمانا منها برسالتها السامية ودورها المهم.

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من جانبها، قدمت مديرة مكتب الأونروا خلال اللقاء شكرها وتقديرها للمملكة العربية السعودية على دعمها السخي والمتواصل لوكالة الأونروا ، الذي يعكس إيمان المملكة واهتمامها بهذه القضية مما جعلها واحدة من أكبر الدول المانحة للوكالة.

كما استعرضت مديرة مكتب الأونروا التحديات المالية التي تواجه الوكالة وتأثيرها على الجهود والخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في المخيمات، خصوصا في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الأونروا لمواجهة فيروس كورونا والتأكد من توفير الرعاية الصحية اللازمة للاجئين الفلسطينيين، واستمرار تقديم خدمات التعليم الأساسية باستخدام التقنيات الحديثة.

حضر اللقاء نائب المندوب الدائم لوفد المملكة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، ورئيس لجنة المسائل السياسية الخاصة بوفد المملكة فيصل بن ناصر الحقباني، ورئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بالوفد محمد بن عبدالرحمن القاضي، ومدير مكتب معالي المندوب الدائم حكمت بن محمد السعيد.