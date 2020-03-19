طيران التحالف العربى يستهدف تجمعات لمليشيات الحوثى فى جبهة صرواح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهدف طيران التحالف العربى، اليوم الخميس، بعدة غارات تجمعات وآليات تابعة لمليشيات الحوثى فى جبهة صرواح غرب مأرب. ونقل الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبرنت) عن مصدر عسكرى قوله أن طيران التحالف استهدف تجمعات وآليات تتبع المليشيات الحوثية، مؤكداً إن الطيران استهدف عددا من الأطقم كانت تحمل تعزيزات لمليشيات الحوثى ما أسفر عن سقوط العشرات من عناصر المليشيات بين قتيل وجريح.

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