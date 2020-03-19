شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل أول وفاة فى تونس بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مدير الصحة فى سوسة سامى الرقيق، لرويترز اليوم الخميس إن تونس سجلت أول وفاة بفيروس كورونا، وأضاف الرقيق أن المتوفاة هى امرأة.

كانت تونس، التى أعلنت 39 إصابة بالفيروس، قد أغلقت المساجد والأسواق وأعلنت حظر التجول إضافة الى إغلاق حدودها البحرية والجوية والبرية.

من ناحية أخرى، أعلنت السلطات الصحية الجزائرية وضع 290 جزائريا عائدين من تونس قيد الحجر الصحى للكشف عن إصابتهم بفيروس كورونا من عدمه.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أنه وضع 150 شخصا تم إجلاؤهم من تونس إلى ولاية عنابة (شمال شرق) تحت الحجر الصحى لمدة 14 يوما و ذلك فى إطار التدابير المتخذة للوقاية من انتشار فيروس كورونا .

Advertisements

وتم وضع العائدين فى بيت الشباب سيدى إبراهيم بمدينة عنابة ومركز التدريب والتأهيل البدنى بسرايدى بولاية عنابة، وذكرت الوكالة أنه تم وضع 140 مواطنا جزائريا كانوا عالقين بتونس فى الحجر الصحى وذلك بمدينة الإقامة الجامعية بمدينة سوق أهراس (شمال شرق).

وقال والى سوق أهراس، لوناس بوزقزة، إن وضع هذا العدد من المواطنين المرشح للارتفاع خلال الساعات القادمة إجراء احتياطى وقائى ضد فيروس كورونا مشيرا إلى أن عدد من الذين يخضعون للحجر الصحى سافروا إلى تونس للعلاج ومنهم من قدم من إيطاليا وفرنسا نحو تونس.