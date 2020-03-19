كورونا.. العراق يحذر مواطنيه من تداعيات خرق حظر التجوال

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365

حذّرت وزارة الصحة العراقية، الخميس، من تداعيات وصفتها بـ"الخطرة" تتعلق بإمكانية تفشي فيروس "كورونا" في البلاد، بسبب عدم الالتزام بقرار حظر التجوال والتجمعات الدينية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن حظر التجوال بدأ في العراق منتصف الثلاثاء الماضي، في (العاصمة) بغداد والمحافظات، لكن عددا كبيرا من الزوار مازالوا يتوجهون سيرا على الأقدام إلى مدينة الكاظمية لإحياء وفاة الإمام موسى الكاظم لدى الطائفة الشيعية، كما نصبت العديد من سرادق خدمة الزوار في الطرق العامة.

وأوضحت الوزارة، أن "هناك عددا كبيرا من السيارات والدراجات النارية تسير في الطرقات العامة، بينها سيارات الأجرة والنقل العام، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من المحال التجارية مفتوحة وتعمل بدون تحفظ".

وطالبت "قيادة العمليات المشتركة وقيادات العمليات (تتبع وزارة الدفاع) كافة بتحمل مسؤولياتها في فرض حظر التجوال بشكل كامل، ومنع كافة التجمعات وحركة الأفراد داخل المدن أو بين المحافظات لأي غرض كان، لما يمثله من خطورة كبيرة في انتشار الوباء".

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وحذرت الوزارة من أنه "في حال لم تتوقف حركة المدنيين هذا اليوم والتجمعات، فسيتسبب ذلك بانتشار الفيروس وسيفتك بالشعب العراقي".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 13 إصابات جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الحالات المؤكدة في البلاد إلى 177 دون تسجيل وفيات خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة.



واتخذ العراق إجراءات تصاعدية للحد من تفشي الفيروس، وصولاً إلى فرض حظر التجوال في جميع محافظات البلاد لمدد تتراوح بين يومين وأسبوع وصولاً إلى إشعار غير مسمى.

كما علقت السلطات دوام المدارس والجامعات حتى السبت المقبل، وإغلاق الأماكن العامة كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد فضلاً عن تعليق كامل للرحلات الجوية.

كما حظرت دخول الوافدين الأجانب من 13 دولة، ومنعت مواطنيها من السفر إليها، وهي: الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وسنغافورة وإيطاليا والكويت والبحرين وفرنسا وإسبانيا، ألمانيا، قطر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.