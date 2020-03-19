العثماني: مرضى كورونا في المغرب يعالجون بدواء الملاريا

الرباط/ تاج الدين العبدلاوي/ الخليج 365



قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، إن جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا في بلاده تتلقى العلاج باستعمال دواء يُصنع في البلاد، ويستخدم في علاج داء الملاريا.



جاء ذلك في تغريدة للعثماني، الخميس، تفاعل فيها مع نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، حذفها في وقت لاحق.



وقال العثماني، إن "جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا بالمغرب، والتي تعاني من أعراضه، هي فعلا تعالج بهذا الدواء (Plaquenil بلاكُنيل) وهو يصنع بالمغرب، فلا حاجة لجلد الذات باستمرار".

ويأتي كلام العثماني ردا على مطالب نشطاء دعوه لاقتناء دواء علاج كورونا.



وقال حساب باسم كريم الهاني، "الدواء اسمه (بلاكُنيل) الموجود أصلا في المغرب ويستعمل في علاج مرض المالاريا".

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وأضاف الهاني، "بحسب البروفيسور ديدي راوول، الدواء جُرب في الصين، وأثبت نجاعته في شفاء جميع الحالات التي استعملته، أتمنى من السيد رئيس الحكومة المحترم أن ينور الرأي العام"، وهو ما أكده العثماني في تغريدته قبل أن يحذفها.

وغرّد العثماني، في وقت لاحق موضحا بقوله "تفاعلًا مع تعليقات بعض المواطنين حول استعمال دواء الكلوروكين، في علاج الإصابة بفيروس كورونا، يجب التوضيح أن استعمال هذه المادة لا يزال في بدايته في مختلف الدول، وليس هناك أدلة كافية على فعاليته في علاج هذا الداء، وأن الوقاية وحدها حاليًا السبيل الوحيد لحماية المجتمع منه".



وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7 حالات جديدة، ما يرفع إجمالي الإصابات بالمملكة إلى 61 شخصًا.



وحتى ظهر الخميس، أصاب كورونا قرابة 230 ألفا في 176 بلدا وإقليما، توفي أكثر من 9300، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.



وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.