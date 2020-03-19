مصر.. إخلاء سبيل 15 عضوا من أحزاب وقوى سياسية

إسطنبول / الخليج 365

قررت نيابة أمن الدولة العليا بمصر، الخميس، إخلاء سبيل 15 عضوًا من أحزاب وقوى سياسية معارضة، وفق إعلام رسمي.

وأفادت صحيفة "الأهرام" الحكومية، أن بين المفرج عنهم أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة، والناشطان السياسيان شادي الغزالي حرب، وحازم عبد العظيم، وعبد العزيز الحسيني نائب رئيس حزب "تيار الكرامة" (يساري)، الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، و11 آخرين من أعضاء أحزاب سياسية.

وكان المذكورون قد تم توقيفهم على مدار فترات زمنية مختلفة، على ذمة التحقيق معهم في اتهامات بـ"الانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون (لم يتم تسميتها)، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".

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وجرت تلك التوقيفات بصفة خاصة إثر مظاهرات محدودة معارضة للسلطات شهدتها مصر في سبتمبر/أيلول 2019.

ولم توضح صحيفة "الأهرام" ما إذا تم بالفعل إخلاء سبيل الأشخاص الـ15، كما لم تذكر حيثيات قرار إخلاء سبيلهم.

لكن صحيفة "اليوم السابع" (خاصة) المقربة من السلطات، اعتبرت الأمر بمثابة "خطوة نحو ما تقوم به الدولة ومؤساستها من تفعيل قنوات الحوار مع القوى السياسية وفتح مجال للحراك السياسى البناء".

ويثير توقيف الناشطين السياسيين وقوى المجتمع المدني في مصر، انتقادات أوروبية وأمريكية، فيما تقول القاهرة إنها ملتزمة بتطبيق القانون ودعم الحريات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.