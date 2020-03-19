الصين بدون #كورونا

أكد السفير الصيني لدى المملكة العربية السعودية عبر حسابه في تويتر أنه إبتداءً من 18 مارس لايوجد حالة جديدة محلية مصابة في البر الرئيسي الصيني للمرة الأولى.

وأضاف لا توجد حالة مؤكدة او مشتبهة جديدة في مقاطعة هوبي بما فيها ووهان ، ولا توجد حالة جديدة محلية مصابة في المقاطعات الاخرى لـ 14 يومياً متتالية.

وختم تغريدته بوجود 34 حالة جديدة قامة من خارج الصين .

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