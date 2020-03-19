مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مواد إيوائية للنازحين من الجوف إلى محافظة مأرب

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس مواد إيوائية للنازحين من الجوف إلى مخيم الخير بمحافظة مأرب، شملت 152 خيمة و608 بطانيات، استفادت منها 152 أسرة نازحة.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.

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