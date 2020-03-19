220ألف مصاب بسبب فيروس #كورونا

أظهرت البيانات المجمعة لعدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم، ارتفاع الحصيلة إلى نحو 220 ألف مصاب حتى صباح اليوم الخميس.

وأظهرت بيانات منصة “وورلد ميتر” الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي الإصابات في العالم اقترب من 220 ألف مصاب صباح اليوم، وأشارت أيضاً إلى أن عدد الوفيات بلغ 8969، والمتعافين 86 ألف.

ولا تزال الصين تتصدر دول العالم بعدد الإصابات، تليها إيطاليا، وإيران، وإسبانيا، وألمانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، وكوريا الجنوبية.