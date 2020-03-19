مهلة 24 ساعة.. إزالة 40 مخيما بعد إشعار أصحابها بمكة (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: شرعت بلدية عسفان بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع الدوريات الأمنية بإزالة أكثر من 40 مخيما بعد إشعار أصحابها وإعطائهم مهلة لإزالتها. وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن إزالة المخيمات يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. Advertisements

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