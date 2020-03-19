لهذا السبب.. شركة تويوتا اليابانية المصنعة للسيارات توقف العمل بمصانعها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

بعد إعلانها وقف العمل بمصانعها بتركيا لمدة 14 يوما، أعلنت شركة تويوتا اليابانية المصنعة للسيارات وقف العمل بمصانعها بدول أمريكا الشمالية بسبب تفشي فيروس كورونا.



وحسبما ذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإنه على عكس تركيا، حظي العاملون بمصانع تويوتا بأمريكا الشمالية بيومين فقط للجلوس بمنازلهم في ظل تفشي الفيروس المستجد.

وقال الموقع الأمريكي إن تويوتا حددت يومي 23 و24 من شهر مارس الجاري، لتطبيق إجراءات وقف العمل بالمصانع.

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وفي بيان رسمي لها قالت شركة تويوتا إن الغلق بمصانعها بكندا والولايات المتحدة والمكسيك سينتهي بداية من يوم 25 مارس/آذار الجاري على أن يعود العمل بالمصانع بهذه الدول بشكل طبيعي بعد تعقيم جميع أقسام المصانع للحفاظ على سلامة الموظفين والفنيين.

وكانت الشركة قد أعلنت، أمس الأربعاء، وقف أنشطتها في تركيا، على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

جاء ذلك حسب بيان صادر عن الشركة، ونقلته العديد من وسائل الإعلام المحلية التركية، من بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" المعارضة.

وقالت الشركة في بيانها: "تقرر وقف أنشطة تويوتا في تركيا، وتحديدا في مصنع الشركة الكائن بولاية سكاريا (غرب)، بهدف حماية العاملين، والحفاظ على صحتهم".

وأوضحت الشركة أنها ستوقف العمل بداية من السبت المقبل الموافق 21 مارس/آذار الجاري، حتى يوم 5 أبريل/نيسان المقبل، مشيرة إلى أن هذا يأتي في إطار تدابير احترازية لمنع انتقال الفيروس بين الموظفين والعمال.