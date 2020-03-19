شكرا لقرائتكم خبر عن قلق أطلسي من تأثير «كوفيد-19» على موازنات الدفاع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، الخميس، أن تفشي وباء «كوفيد-19» ستكون له «عواقب اقتصادية كبيرة» على موازنات الدفاع للحلفاء؛ لكن الهيئة تبقى قادرة على مواجهة كافة التهديدات. وأضاف خلال مؤتمر صحفي عبر دائرة الفيديو المغلقة «سيكون للوباء عواقب اقتصادية كبيرة جداً على المدى القصير على الموازنات، لكنني أتوقع من الحلفاء البقاء على التزاماتهم لجهة استثماراتهم الدفاعية».

وتعهدت دول الحلف بتخصيص 2% من إجمالي الناتج الداخلي لنفقات الدفاع في 2024. وحققت 9 دول هذا الهدف في 2019 وهذا الموضوع على جدول أعمال كافة اجتماعات الحلف.

وأعلن ستولتنبرغ أنه يأمل في التمكن من تنظيم اجتماع لوزراء خارجية دول الحلف المقرر في 2 و3 إبريل/نيسان في بروكسل؛ لكن «لم يتخذ أي قرار نهائي حول طريقة تنظيم الاجتماع».

وأوضح: إنّ «الهدف هو عقد الاجتماع. نقيم الآن ما إذا كنا سننظمه بحضورنا شخصياً كالعادة أو إذا كان بإمكاننا إيجاد طريقة أخرى لعقده».

واحتجت عدة وفود خلال اجتماع السفراء الأربعاء على الرغبة في دعوة الوزراء إلى بروكسل في حين فرضت السلطات البلجيكية إجراءات عزل وسيتعذر على العديد من الوزراء التنقل كما أفاد مسؤول أوروبي.

ويتوقع أن يصل الوباء إلى ذروته في دول أعضاء عديدة. وقال دبلوماسي: إن ستولتنبرغ غير مقتنع. وأضاف: «بالنسبة للأطلسي يجب إيجاد توازن بين حماية الأشخاص والتأكد من أن الحلف يعمل في هذه الأوقات العصيبة». وختم مؤتمره بالقول: «إذا أمكنكم الزموا منازلكم».