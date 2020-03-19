فيروس «كورونا» لا ينتقل عبر الهواء ولا داعي للقلق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: إيمان عبدالله آل علي

أكد الدكتور عادل سجواني، عضو الفريق الوطني للتوعية بفيروس «كورونا» المستجد، طبيب أسرة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، أنه لا يوجد دليل علمي أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الهواء، وهناك دراسة واحدة انتشرت في مجلة طبية معتبرة وتثبت انتقال الفيروس بالـ aerosol، وليس airborne، وهي قطع متناهية الصغر من الرذاذ، والدراسة أجريت في جو مختبري، وتم إعطاء المرضى بخاراً مكثفاً وخرج الفيروس تحت الضغط على شكل رذاذ مصغر جداً، ولا يعني أن الفيروس يتم في الهواء وينتقل عبر الهواء، ولا داعي للقلق والذعر.

وقال سجواني: منذ الإعلان عن الدراسة بدأ الغالبية بتداول معلومة أن الفيروس ينتقل عبر الهواء، وفعلياً لا يوجد دليل على ذلك، وتلك الدراسة لرذيذات مصغرة في جو مختبري، وأثبتت بقاء ٢٥٪ فقط من الفيروس في أجواء المختبر والمستشفى فقط، فخلاصة الدراسة أن الخطر أكبر على الكادر الصحي والطبي المعالج لمرضى الكورونا والذي يأخذ إجراءات وقائية مكثفة في التعامل مع هؤلاء المرضى، لكن لباقي أفراد المجتمع من الصعوبة بقاء الفيروس في الهواء والأجواء الطبيعية.

وقال إن الحرص على اتباع وسائل الوقاية ضرورة ملحة لحماية المجتمع، والابتعاد عن العادات التي قد تسهم في انتشار الوباء، فهناك العديد من الدول التي لم يلتزم أفرادها بالتوصيات وانتشر الوباء لديهم بشكل كبير، لذا ندعو الجميع بالتحلي بالمسؤولية والاستماع للتعاليم واتباعها، وتشجيع كافة أفراد الأسرة من الصغار والكبار على ذلك.

وشدد سجواني على ضرورة الالتزام بالتعقيم، ووجود مسافة لا تقل عن متر بين الأشخاص عند الحديث أو التواصل، وتجنب الأماكن المزدحمة، وغسل اليدين بالماء والصابون باستمرار، والجلوس في المنزل، والحصول على الخدمات عن بُعد كخيار بديل وفرتها معظم الجهات الحكومية.