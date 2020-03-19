الشرقي يوجه بالاستمرار في العمل بأعلى مستويات الجاهزية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي للإمارة، برئاسة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة.

واستعرض الفريق - خلال اللقاء - الإجراءات والتدابير الاحترازية والموقف العام والموارد المحلية للتعامل مع أي أحداث قد تطرأ على مستوى الإمارة وجاهزية الجهات المعنية للتعامل معها، كما استعرض الفريق آلية التنسيق مع المستوى الوطني.

ووجه صاحب السمو حاكم الفجيرة بالاستمرار في العمل بأعلى مستويات الجاهزية والاستعداد لمواجهة ما قد يطرأ من أحداث بمنظومة متكاملة بين المستوى المحلي والمستوى الوطني.

حضر اللقاء، العميد محمد بن نايع الطنيجي نائب القائد العام لشرطة الفجيرة والعميد علي عبيد الطنيجي نائب رئيس الفريق المحلي مدير إدارة الدفاع المدني بالفجيرة والعميد عبدالرحمن الظنحاني رئيس اللجنة التنفيذية مدير إدارة العمليات في شرطة الفجيرة وسالم الدهماني مدير مركز الطوارئ والأزمات والكوارث بالفجيرة والدكتور محمد الحمودي مدير منطقة الفجيرة الطبية.

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