اعتقالات بالضفة والقدس ومواجهات مع الاحتلال في العيسوية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت قوات الاحتلال «الإسرائيلي» حملات القمع والإرهاب والتنكيل بحق الفلسطينيين، وشنت فجر أمس الخميس، حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، اعتقلت خلالها ثمانية فلسطينيين في أماكن متفرقة، فيما اندلعت مواجهات مع شرطة الاحتلال في العيسوية، أصيب خلالها عشرات المواطنين بحالات اختناق، في حين أصيب فتى فلسطيني برصاص جنود الاحتلال شرقي بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن جيش الاحتلال داهم مناطق مختلفة في الضفة بحثاً عن مطلوبين فلسطينيين بزعم تخطيطهم لعمليات ضد الجيش والمستوطنين. وذكر شهود عيان أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم، ودهمت عدداً من المنازل واعتقلت المواطنين رامز اللحام ويزن يوسف البلعاوي والأسير المحرر مصطفى الحسنات. وفي الخليل، داهمت قوات الاحتلال منازل الفلسطينيين وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت المواطن محمد عبدالحي محمود أبوداوود.

وفي القدس، اندلعت مواجهات بين شرطة الاحتلال وأهالي قرية العيسوية، إثر اقتحام قوة من شرطة الاحتلال القرية واعتقال الشبان رشاد وموسى أبو ريالة وزايد العجلوني، والاعتداء على المعتقلين وذويهم لحظة الاعتقال، وأصيب عدد من المواطنين على إثرها. وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت مساء الأربعاء، أربعة فتية بعد اقتحام العيسوية، وحي الثوري في سلوان. وذكر شهود عيان أن عدداً كبيراً من عناصر شرطة الاحتلال، اعتقلوا الفتيين عبد ناصر ومحمد أبو ريالة من محيط مسجد الأربعين في العيسوية، بعد إخضاعهما للتفتيش. كما اعتقلت قوات الاحتلال، الفتى مجد محمود والفتى أمير شويكي من حي الثوري ببلدة سلوان.

كذلك، اعتقلت شرطة الاحتلال نائب مدير عام دائرة الأوقاف، ناجح بكيرات بعد اقتحام منزله في بلدة صور باهر جنوبي القدس، وحققت معه قبل الإفراج عنه من دون شروط.

وفي شمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب خليل مجدي أبو سمرة بعد اقتحام منزله في منطقة صوفين في مدينة قلقيلية، فيما اعتقلت قوة أخرى الشاب أيهم عبدالله أبوصلاح من بلدة عرابة قضاء جنين. وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية برقة شمال غربي نابلس، كما اقتحمت بلدة سيلة الظهر غرب جنين.

على صعيد متصل، أصيب فتى فلسطيني صباح أمس، برصاص قوات الاحتلال شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة ونقل إلى المستشفى حيث وصفت حالته ما بين المتوسطة إلى الطفيفة.

(وكالات)