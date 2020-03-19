«التربية» تستعد لـ «التعليم عن بُعد»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت وزارة التربية والتعليم جلسة «شركاء» عبر البث المباشر على حساب إدارة التدريب والتنمية المهنية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام».

وعقدت الجلسة تحت عنوان «أولياء الأمور يصنعون الفرق» وقدمها المستشار الدكتور إبراهيم الدبل الرئيس التنفيذي لبرنامج خليفة للتمكين «أقدر» وحظيت بتفاعل كبير من أولياء الأمور.

ودارت الجلسة حول عدة محاور أهمها الرعاية الأبوية وتوفير الوالدين لأبنائهم البيئة المنزلية الجيدة التي تدعم التعليم عن بُعد، والتي تتضمن أساليب التربية الإيجابية وتنمية السلوك والقيم والأخلاق عبر التعليم عن بعد، وأهمية التواصل ما بين أولياء الأمور والمعلمين للحصول على معلومات تتعلق بتحصيل الطفل وسلوكه وأدائه في تجربة التعليم عن بُعد، من خلال التغذية الراجعة والاتصالات الهاتفية والرسائل والملاحظات.

كما دارت حوارات في الجلسة حول التعلم في المنزل ودور أولياء الأمور في أداء الأنشطة التعليمية كالواجبات المدرسية الإلكترونية والقراءة والبحث وعمل المشاريع والتجارب إلكترونياً، وكذلك تم إرشاد أولياء الأمور لأفضل الطرق والاستراتيجيات التي يمكنهم استخدامها أثناء تعليم الأبناء في المنزل وكيفية التغلب على المشكلات التعليمية التي يواجهها الطلبة.

وركزت الجلسة على محور التعاون بين الأسرة والمدرسة للاستفادة من الخدمات التي توفرها منصات الوزارة وتوظيفها لتطوير الخدمات المدرسية، وتنمية مهارات أولياء الأمور ورفع التحصيل العلمي والمهارات والقيم لدى الطلبة.

وتم خلال الجلسة طرح مجموعة من الضوابط والمعايير الرقمية التي تساعد على الاستخدام الأمثل للموارد الرقمية في المنصات التعليمية.

(وام)