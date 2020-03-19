«التربية»: إجراء مقابلات «القبول» لطلبة النخبة الجدد «أونلاين» الأحد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد إبراهيم

أعلنت وزارة التربية والتعليم ممثلة في قطاع العمليات المدرسية «قسم اللغة الإنجليزية»، مؤخراً، عن إجراء مقابلات القبول لطلبة مسار النخبة الجدد، للعام الدراسي المقبل 2020-2021، «عن بعد»، بدءاً من يوم الأحد المقبل الموافق 22 مارس الجاري، تزامناً مع اليوم الأول لتطبيق مبادرة التعلم عن بعد على الطلبة في جميع مراحل التعليم.

ووجهت الوزارة في تعميم لها، المنسقين وبعض المعلمين، بأهمية تركيز جهودهم في تنفيذ تلك المقابلات (أونلاين)، باستخدام التطبيقات المتاحة، إذ سيتم مقابلة عدد كبير من الطلبة المتقدمين لمسار النخبة من الذين أنهوا اختبارتهم، وأصبحوا مؤهلين لدخول المقابلات ضمن عملية القبول المعمول بها في مسار النخبة.

وشددت الوزارة على أهمية منح تلك المقابلات الأولوية القصوى في الوقت الراهن، لضمان عملية سلسة لالتحاق الطلبة بمسار النخبة ضمن السياقات المعمول بها في هذا المسار، مع مراعاة عدم منح المهام التدريبية للمنسقين والمعلمين أهمية تفوق الاهتمام بتلك المقابلات، لاسيما أنه يمكن تنفيذ المهام في وقت لاحق عن بُعد، في هذا الفصل.