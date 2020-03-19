لماذا يخاف العالم من «كورونا» ولا يهتم بكارثة التغير المناخي؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: عبير حسين



أثار الذعر العالمي من مخاطر تفشي وباء كورونا المستجد تساؤلات علمية منطقية حول السر وراء «هلع» البشر من فيروس أودى بحياة 9000 شخص حتى اليوم، وتراخيهم في التعامل مع مشاكل التغير المناخي الذي يحصد تلوث الهواء بسببه كل عام أرواح 7 ملايين شخص، بحسب أحدث إحصاءات منظمة الصحة العالمية 2019، التي أشارت أيضاً إلى أن الهواء السام يتسبب بـ«انخفاض» عمر المواليد بمعدل 3 سنوات في المتوسط.

ومنذ عقود، طالب العلماء بأخذ أزمة المناخ على محمل الجد، وعلى الرغم من الاتفاقات الدولية العديدة الموقعة، كانت الحكومات بطيئة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انبعاثات الكربون.

العالمة دونا جرين، من مركز أبحاث تغير المناخ بجامعة ساوث ويلز، قالت«ألهمت أزمة تفشي (كوفيد 19) حكومات العالم اتخاذ إجراءات صارمة لحماية صحة، وسلامة الشعوب، ودفعت نحو إجراءات استثنائية لا تنفّذ إلا في أوقات الحروب، فلماذا لم تتخذ إجراءات مشابهة للتعامل مع كارثة التغير المناخي التي تحصد ملايين الأرواح سنوياً؟ إضافة إلى الخسائر الاقتصادية الهائلة التي تضرب مناطق عدة حول العالم، ما بين فيضانات من جانب، وجفاف وحرائق من جانب آخر». وأضافت«لابد أن يعي العالم أن أزمة المناخ تعد حالة طوارئ صحية عالمية».

ووفقاً لتقرير حديث نشرته جامعة جونز هوبكنز، كان تأثير فيروس كورونا المستجد مفاجئاً، ومثيراً، لكنه أقل فتكاً من الظواهر المناخية المتطرفة التي يعانيها العالم، وأرجع السبب في اختلاف استجابة الحكومات للأزمتين، إلى أن (كوفيد 19) يعد تهديداً فورياً ملموساً، يستدعي استجابة طبية عاجلة، بينما تعتبر حصيلة أزمة المناخ بطيئة، وثابتة.

ورصد التقرير أوجه أخرى للشبه تربط بين الفيروس، والمناخ، منها تراجع معدلات التلوث في الهواء بسبب إغلاق المصانع، وإلزام الملايين بالحجر الصحي في منازلهم، وبالتالي انخفاض عدد السيارات في المدن الكبرى. لكن علماء المناخ يؤكدون أن تخفيض الانبعاثات الكربونية، ومحاولة السيطرة على الارتفاع المستمر لحرارة الأرض لا يتطلب إغلاقاً لتلك المصانع، بل يمكن اعتماد مصادر الطاقة المتجددة كبديل فعال للوقود الأحفوري. كما أن مكافحة أزمة المناخ تعد مشكلة طويلة الأمد، لكن تجاهلها، أو التعاطي البطيء معها، من شأنه إحداث تأثيرات اقتصادية وصحية خطيرة، مثل تلك التي تسبب بها (كوفيد 19).