شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء الأمن السيبراني يحذرون من التسلل الإلكتروني أثناء العمل من البيت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يقول خبراء الأمن السيبراني، إنه في ضوء التزام الناس بيوتهم للعمل والدراسة؛ بسبب وباء «كورونا» ومعهم أجهزة اللابتوب وبيانات الشركات التي يعملون بها، فإن المتسللين الإلكترونيين سيتبعونهم؛ سعياً للاستفادة من هذا الوضع، والتسلل إلى المواقع الإلكترونية للشركات.

وقد أصدر مسؤولون حكوميون في الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما تحذيرات من مخاطر العمل عن بُعد وفي الوقت نفسه تشهد شركات التكنولوجيا زيادة كبيرة في طلبات المساعدة في تأمين العاملين الذين يؤدون مهامهم من خارج مكاتبهم.

وفي شركة سيسكو سيستمز على سبيل المثال، قفز عدد طلبات الدعم الأمني للعاملين عن بُعد إلى عشرة أمثاله في الأسابيع القليلة الماضية. وقالت ويندي نيزر المستشارة لدى شركة دو سيكيوريتي التابعة لسيسكو التي أمضت السنوات العشر الأخيرة في العمل من بيتها في وظائف مختلفة: «من لم يعملوا من البيت من قبل قط يحاولون ذلك وعلى نطاق واسع».

وأشارت إلى أن هذه النقلة المفاجئة تعني اتساع المجال لحدوث أخطاء والمزيد من الضغط على العاملين في تكنولوجيا المعلومات، وزيادة الفرصة أمام مرتكبي الجرائم السيبرانية الذين يأملون في الإيقاع بالعاملين، والحصول على كلمات السر الخاصة بهم.

وأضافت نيزر المستشارة في سيسكو، أن جمهور العاملين من البيت ربما سيصبحون أيضاً ضحية للمحتالين بالدعم التكنولوجي الذين ينتحلون صفة من يحاول إصلاح مشكلة تكنولوجية في محاولة للتحكم في الكمبيوتر المستهدف.

ويعمل المجرمون على تطوير رسائلهم الساعية إلى سرقة كلمات السر وكذلك برمجياتهم الخبيثة وتصويرها في شكل تحذيرات وإنذارات من فيروس «كورونا» أو تطبيقات. ووجد بعض الباحثين أن المتسللين يتنكرون في هيئة المراكز الأمريكية؛ لمكافحة الأمراض والوقاية منها في محاولة للتسلل إلى البريد الإلكتروني أو خداع المستخدمين والسطو على ما بحوزتهم من عملة البيتكوين في حين رصد آخرون متسللين يستخدمون تطبيقاً ضاراً يتعلق بالفيروس؛ للسيطرة على الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام أندرويد.

وأطلق مسؤولون أمريكيون في مجال الأمن السيبراني الجمعة، تحذيراً للشركات؛ من أجل تحديث شبكاتها الخاصة، والانتباه لأي زيادة في رسائل البريد الإلكتروني الخبيث التي تستهدف العاملين. بينما أصدر المركز الوطني للأمن السيبراني في بريطانيا الثلاثاء، منشوراً من ست صفحات للشركات التي يعمل موظفوها عن بُعد.

واتجهت بعض الشركات إلى تخفيف القيود للسماح للعاملين وهم في بيوتهم بالحصول على معلومات حساسة تتعلق بالعمل. وربما يُعرض العمل من البيت العاملين لأخطار أقل تقنية مثل سرقة المعدات الإلكترونية أو فقدانها أو لمجرد الخطأ البشري أثناء التكيف مع بيئة العمل الجديدة.