آخر مستجدات كورونا: لا إصابات محلية بالصين.. و500 مليون شخص في منازلهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الصين للمرة الأولى عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا محليّة المصدر.

وقالت السلطات الصينية الخميس، إنّها لم تسجّل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أيّ إصابة جديدة محليّة المصدر بفيروس كورونا المستجدّ، في سابقة من نوعها مُنذ بدأت بكين إحصاء الإصابات في يناير/ كانون الثاني، لكنّ الدولة التي ولد فيها الفيروس سجّلت بالمقابل ارتفاعاً كبيراً في أعداد الإصابات الوافدة من الخارج. وقالت لجنة الصحّة الوطنية إنّها أحصت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 34 إصابة جديدة بالوباء، جميعها لدى أشخاص وافدين التقطوا العدوى أثناء وجودهم خارج البلاد، وهذه أعلى حصيلة يومية تسجّل في البلاد منذ أسبوعين.

وبحسب اللجنة، فإنّ القسم الأكبر من الإصابات الجديدة سجّل في بكين (21 حالة) تليها مقاطعة غوانغدونغ في جنوب البلاد (9 حالات) ثم شانغهاي (حالتان) في حين سجّلت الإصابتان المتبقيتان في مقاطعتي هيلونغجيانغ (شمال شرق) وتشجيانغ (شرق).

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات الوافدة في الصين إلى 189 حالة. ولم تسجل مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا في البلاد، أي إصابة جديدة وذلك للمرة الأولى.

وتسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد بوفاة أكثر من تسعة آلاف شخص في العالم بحسب تعداد لفرانس برس استناداً إلى أرقام رسمية.

وتم تسجيل أكثر من 217510 حالة في 157 بلداً منذ بدء تفشي الوباء. وعدد الإصابات المعلنة لا يعكس سوى جزء بسيط من الحالات الحقيقية بعد أن صار العديد من الدول يكتفي بفحص الأشخاص الذين يجب إدخالهم إلى المستشفيات. وأحصيت 236 وفاة جديدة و8015 إصابة جديدة بكورونا في العالم.

وأحصت الصين حيث ظهر الوباء نهاية ديسمبر/ كانون الأول (باستثناء هونغ كونغ وماكاو) 80928 حالة بينها 3245 وفاة و69601 حالة شفاء. وأعلنت عن 34 حالة جديدة و8 وفيات جديدة بين الأربعاء والخميس.

والدول الأكثر تأثرا بعد الصين هي إيطاليا التي سجلت 2978 وفاة من أصل 35713 حالة، وسجلت إيران 1284 وفاة من أصل 17361 حالة، كذلك سجلت إسبانيا مع 598 وفاة من أصل (13716 حالة) وفرنسا مع 264 وفاة من أصل (9134 حالة).

وأعلنت كل من باكستان، وروسيا، وكوستاريكا، والمكسيك، أولى الوفيات المرتبطة بالوباء على أراضيها. وأعلنت كل من جزيرة موريشوس، وبربيدوس، وزامبيا، وجزر فيجي، والبهاماس، والسلفادور، ونيكاراغوا عن تسجيل أولى الاصابات.

وفي العالم تم إحصاء الخميس، 5775 وفاة (228 وفاة جديدة) من بين 136590 حالة (7981 حالة جديدة).

وفي آسيا سجلت الخميس، 94558 حالة (3416 وفاة) وأوروبا 90293 حالة (4134 وفاة) والشرق الأوسط 19523 حالة (1300 وفاة) والولايات المتحدة وكندا 10036 حالة (127 وفاة) وأمريكا اللاتينية والكاريبي 1711 حالة (18 وفاة) وأوقيانيا 738 حالة (6 وفيات) وإفريقيا 659 حالة (18 وفاة).

وذكرت الوكالة الفرنسية أن أكثر من 500 مليون شخص يلزمون منازلهم لمنع انتشار كورونا، بعد دعوات السلطات في عدة دول في العالم لبقاء المواطنين في منازلهم لمواجهة الوباء المنتشر.