”الخليج 365” تنشر آليات خطة دعم «المركزي» للقطاع المصرفي بـ 100 مليار درهم

أوصى المصرف المركزي البنوك العاملة في الإمارات بتوفير قروض إضافية بقيمة فائدة مخفضة خلال الفترة لشركات القطاع الخاص، والشركات المتوسطة والصغيرة، ومهل سماح على رأس المال العامل، ومنح خطوط تمويل جديدة، إضافة إلى إعادة جدولة ديون، وخفض رسوم وعمولات.

جاء ذلك في تفاصيل آليات خطة الدعم التي أطلقها «المركزي»، وحصلت ”الخليج 365” على نسخة منها، حيث وجّه المركزي البنوك وشركات التمويل للمشاركة، وبفعالية، في خطة الدعم للاستفادة من القروض بتكلفة صفرية. وقال إن البنوك تبقى هي المسؤولة عن قراراتها الائتمانية والحفاظ على وضع ائتماني صحي.

وضمن الآليات، أعلن المركزي أن نافذة تمويل الفائدة الصفرية التي رصد لها دعماً بقيمة 50 مليار درهم، يوم الأربعاء من كل أسبوع، حتى نهاية الفترة المقررة من التاسعة صباحاً، وحتى الثالثة عصراً.

وسيتم توفير التمويل للبنوك على أساس أسبوعي وسيتحدد حجم الإقراض المسموح لكل بنك بحسب حصته من الإقراض للقطاع الخاص والشركات المتوسطة والصغيرة، والأفراد، حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.

ووفقاً للآليات، على البنوك تقديم إثباتات بأن التمويل موجه للقروض والفوائد للعملاء المستفيدين من التمويل، على أن يتم تسليم الإثبات خلال يومي عمل بالحد الأقصى من آخر توزيع.

وتعتبر القروض المصنفة بالفعل حالياً باعتبارها متعثرة، مستثناة من حزمة التمويل.

وبشكل استثنائي، يمكن للبنوك المشاركة في أول أسبوعين من التوزيع، اقتراض تمويل يغطي التزامات العملاء على الدفعات للفترة من 2 يناير/ كانون الثاني، وحتى 15 مارس/ آذار 2020.

والبنوك التي لا تلتزم بتقديم الإثباتات المنصوص عليها على أية دفعة توزع لها، ستتعرض لغرامة 10% على أساس سنوي للفترة، وعلى قيمة التوزيع في حال عدم الالتزام.

وسيتعين على البنوك تقديم ضمانات موازية مقابل التمويل الذي ستحصل عليه، ويقصد بالضمانات هنا شهادات إيداع.

وفي حال تصادف يوم الأربعاء مع عطلة مصرفية سيتم تأجيل فتح نافذة التمول إلى يوم العمل التالي. وعلى البنك الراغب في الاستفادة من نافذة التمويل التواصل مع دائرة الإدارة النقدية في مصرف الإمارات المركزي من خلال خط طومسون رويترز للتداول، أو عبر رسالة سويفت توضح رغبته في اقتراض المبلغ المحدد.

ويمكن للبنك طلب القرض لأي أجل ضمن التاريخ المعتمد لخطة الدعم، وسيتم تقديم التمويل للبنك المشارك في الخطة بعد يوم عمل، وعلى أساس قيمة الضمان المقدم.

وقال المركزي إن البنك سيحسم قيمة التمويل في تاريخ الاستحقاق من حساب البنك الجاري لديه، وبتكلفة صفرية، ويمكن تجديد التمويل عبر نافذة التمويل المتاحة في أي وقت ضمن المهلة الزمنية المحددة لخطة الدعم.

البنوك الإسلامية

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ويتعين على البنوك الإسلامية المشاركة دعم عملية التمويل بمرابحة سلع على منصة المركزي لمبادلة السلع. وسيتم إيداع التمويل في حساب البنك الجاري لدى المركزي بعد توفير الضمان.

وسيتعين على البنك المشارك تقديم ضمانات إضافية، أو تغطية نقدية في حال تراجعت قيمة الضمانات المقدمة عن تغطية التمويل المقدم بنسبة 100%. وفي حالة عدم التزام البنك المشارك بهذا الشرط سيتم حل اتفاق التمويل، وستخصم قيمته من حساب البنك الجاري لدى المركزي.

ووفقاً للنص، يحق للمركزي في أي وقت، وقف أو تعديل اتفاق التمويل، كما يحق له رفض الإثباتات المقدمة من قبل البنوك المشاركة، ويطبق الجزء الأول من هذه المعايير اعتباراً من يوم 15 مارس/ آذار وحتى 16 سبتمبر/ كانون الأول 2020.

تحرير رأس المال

الجزء الثاني من الخطة والمتعلق بتحرير رأس المال الوقائي سيكون فعالاً من 15 مارس وحتى 15 مارس 2021. وأوضح المركزي أن النسبة المحددة لرأس المال الوقائي لن تتغير، وستبقى عند 2.5%، لكن باستطاعة البنوك استخدام 60% من رأس المال الوقائي من دون أية تبعات إشرافية اعتباراً من 15 مارس، ولمدة عام.

وباستطاعة البنوك المعروفة باعتبارها بنوكاً ذات أهمية نظامية محلياً استخدام 100% من رأس المال الوقائي من 15 مارس، ولمدة عام.

وحدد المركزي إلزامية توظيف أدوات الدعم ضمن الخطة لتقيم التمويل داخل الدولة فقط، موضحاً أنه سيتابع عن كثب للتأكد من التزام البنوك بالمعايير. ولفت إلى أن الخطة لا تتضمن تعليق طلب موافقة المركزي على توزيعات أرباح البنوك فهي ما زالت قائمة.

ومنح البنك معايير خطة الدعم الأولوية في حال تضاربها مع أية معايير أخرى. ووجه المركزي البنوك وشركات التمويل بتأجيل آجال الدفعات المستحقة على العملاء المتضررين من كورونا لفترة تصل إلى 6 أشهر، مع تمديد آجال استحقاق هذه الالتزامات.

ويتوقع المركزي ألا يتغير التصنيف الائتماني، أو المراحل ذات الصلة بمعايير أي إف أو إس 9 للعملاء الخاضعين للخطة.

وعلى البنوك وشركات التمويل بالتعاون مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية ضمان عدم تأثر العملاء الخاضعين للخطة بحدة على صعيد التصنيف الائتماني

وأوصى المركزي البنوك بتوفير قروض إضافية بقيمة فائدة مخفضة خلال الفترة لشركات القطاع الخاص، والشركات المتوسطة والصغيرة، ومهل سماح على رأس المال العامل، ومنح خطوط تمويل جديدة، إضافة إلى إعادة جدولة ديون وخفض رسوم وعمولات.

ووجّه المركزي البنوك وشركات التمويل للمشاركة وبفعالية في خطة الدعم للاستفادة من القروض بتكلفة صفرية، وقال إن البنوك تبقى هي المسؤولة عن قراراتها الائتمانية والحفاظ على وضع ائتماني صحي. وأكد أن على البنوك إعفاء العملاء ضمن الخطة من أية رسوم، أو غرامات، أو فوائد على الدفعات المؤجلة ضمن الخطة.