إذاعة الشارقة تروي أمجاد علماء العرب والمسلمين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبث إذاعة الشارقة التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، برنامج «علماء مبتكرون»، الذي يقدمه د. عواد الخلف، عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الشارقة، ويروي فيه منجزات كبار العلماء المسلمين وما قدّموه من آثار بقيت شاهدة على تاريخ يعكس الدور الريادي للحضارة الإسلامية.

ويستند البرنامج الذي يبث يومياً 9:15 صباحاً في طرحه على المؤلف العلمي «الجامعون بين العلوم الشرعية والعلوم التجريبية» لمؤلفيه الخلف، ود.قاسم علي سعد، أستاذ العلوم والحديث المشارك في جامعة الشارقة، ويرويان خلاله ملامح مضيئة من إبداعات وإنجازات علمية قدمها المخترعون والعلماء العرب والمسلمون.

ويقدّم البرنامج شذرات إذاعية تدلّ على تاريخ من المنجزات التي تحققت في الحضارة الإسلامية منذ القرن الأول للهجرة حتى أواخر القرن الرابع عشر. ويتحدث عن متطلبات العلم والإيمان ومناهج الروح والمادة، كما يشرح المنهج التجريبي للعلوم الطبيعية، معرّفاً المستمعين بالعلماء أصحاب الفضل في الكثير من مجالات الحياة.

ويتناول البرنامج سير العلماء وما قدّموه من فنون وعلوم وبراءات اختراع علمية ومعرفية وصناعية إلى جانب الاكتشافات والابتكارات التي ساهمت في وضع الخطوات الأولى لصناعات عملاقة تزدهر في عصرنا. كما يستعرض البرنامج أبرز ما توصّل له العلماء على صعيد التخصصات الهندسية والطبية ومجالات الفلك والملاحة والكيمياء والفيزياء والحِرف اليدوية وغيرها الكثير.

ويؤكد الخلف أن الحضارة الإسلامية زاخرة بالكثير من النماذج ذات الفضل الكبير على الإنسانية، موضحاً أن الكثير من الاختراعات التي نشاهدها في حياتنا تعود لمخترعين مسلمين.

وقال: «ساهم العلماء والمبتكرون الإسلاميون في الكثير من الإنجازات التي تحسب للحضارة الإنسانية، فقد أبدع العديد منهم في مجالات كثيرة في الطب والفيزياء والجبر واللسانيات وغيرها مما لا يحصى ولا يعدّ، وما هذا البرنامج إلا فسحة عبر الأثير حرصنا من خلالها على أن نطوف بالمستمعين على ملامح مضيئة من هذه الحضارة العريقة التي لا يعرف الكثير عنها إلا القليل، لهذا ضمنا كلّ تلك العلوم في كتاب يطبع لأول مرة في هذا الحقل المعرفي، لنقدّم هذه النماذج للأجيال الجديدة لتبقى آثارهم خالدة».