العراق.. «الزرفي» يتعهد بإجراء انتخابات والتصدى للفساد

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أعلن رئيس الوزراء العراقى المكلف، عدنان الزرفى، حرصه على التحضير لإجراء انتخابات في البلاد في موعد أقصاه سنة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة لتقديم الدعم اللوجستى لمفوضية الانتخابات، بما يضمن توفير المناخ الملائم لإجراء الانتخابات المرتقبة، متوعدًا بالتصدى للفساد المستشرى في الوزاراتِ والمؤسساتِ المختلفة، والعمل على إعادة النازحين والمهجرين، والعمل على ملاحقة القتلة والكشف عن هوية من كان وراء سقوط آلاف الجرحى من المتظاهرين السلميين ومن القوات المسلحة وتقديمهم للمحاكمة، وحماية المتظاهرين والناشطين.
شاهد: فرض حظر التجول في بغداد بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا
فيديو مقدم من Reuters
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إن لم يمنعك كورونا من الخروج وكنت قريبا من أحد المقاصد السياحية الشهيرة لتجده مكتسيا بضوء أخضر، فهذه إشارة إلى أن المكان يحتفل بيوم القديس باتريك الذي يوافق السابع عشر من مارس آذار.Reuters
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فرض حظر التجول في بغداد بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا
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ويواجه الزرفى انقسامًا داخليًا، إذ أعلن تحالف الفتح برئاسة هادى العامرى، وائتلاف دولة القانون، وكتلتا العقد الوطنى والنهج الوطنى، في بيان مشترك، رفضها تكليفه بتشكيل الحكومة، واعتبروا تكليفه تهديدًا للسلم الأهلى ومخالفة للدستور لعدم تكليف مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان، معلنين عن عزمهم استخدام كل الطرق القانونية والسياسية والشعبية لإيقاف التكليف، وحملوا رئيس الجمهورية برهم صالح، المسؤولية عن تداعيات الخطوة التي وصفوها بالاستفزازية، فيما أعلنت جبهة الإنقاذ الوطنية وتحالف القوى العراقية والاتحاد الوطنى الكردستانى دعمها تكليف الزرفى.
وقال زعيم التيار الصدرى، مقتدى الصدر، أمس، إن تكليف الزرفى بتشكيل الحكومة شأن داخلى، ولا داعى لتدخل دول الجوار والمحتل وأضاف في تغريدة على «تويتر»: «سواء كان المرشح وفق الضوابط أو لم يكن كذلك فهذا أمر يخص العراقيين، ولا داعى لتدخل الأصدقاء من دول الجوار أو غيرهم، ولاسيما المحتل»، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
من جهته، حدد وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، شروط بلاده للتعاون مع الزرفى، بأن يستجيب لمطالب العراقيين المتمثلة في تشكيل حكومة تحافظ على سيادة البلاد وتوفر الاحتياجات الضرورية وتخلو من الفساد وتحمى حقوق الإنسان.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.