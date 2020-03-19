العراق.. «الزرفي» يتعهد بإجراء انتخابات والتصدى للفساد

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أعلن رئيس الوزراء العراقى المكلف، عدنان الزرفى، حرصه على التحضير لإجراء انتخابات في البلاد في موعد أقصاه سنة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة لتقديم الدعم اللوجستى لمفوضية الانتخابات، بما يضمن توفير المناخ الملائم لإجراء الانتخابات المرتقبة، متوعدًا بالتصدى للفساد المستشرى في الوزاراتِ والمؤسساتِ المختلفة، والعمل على إعادة النازحين والمهجرين، والعمل على ملاحقة القتلة والكشف عن هوية من كان وراء سقوط آلاف الجرحى من المتظاهرين السلميين ومن القوات المسلحة وتقديمهم للمحاكمة، وحماية المتظاهرين والناشطين.

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فيديو مقدم من Reuters

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي سامسونج تشير إلى تعافي الرقائق وانكماش للهواتف الذكية قالت سامسونج إلكترونيكس اليوم الأربعاء إن وباء كورونا المستجد سيضر بمبيعات الهواتف الذكية والإلكترونيات للأفراد هذا العام، في حين أن الطلب من مراكز البيانات سيعزز تعافيا في أسواق رقائق الذاكرة. Reuters

رئيس تونس يفرض حظر التجول لمواجهة انتشار فيروس كورونا قررت تونس فرض حظر تجول على المواطنين من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا ابتداء من يوم الأربعاء في إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها البلاد. Reuters

معالم شهيرة في العالم تكتسي باللون الأخضر احتفالا بيوم القديس باتريك إن لم يمنعك كورونا من الخروج وكنت قريبا من أحد المقاصد السياحية الشهيرة لتجده مكتسيا بضوء أخضر، فهذه إشارة إلى أن المكان يحتفل بيوم القديس باتريك الذي يوافق السابع عشر من مارس آذار. Reuters 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD Advertisements HQ SD LO تخطي الإعلان فرض حظر التجول في بغداد بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا Reuters مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

ويواجه الزرفى انقسامًا داخليًا، إذ أعلن تحالف الفتح برئاسة هادى العامرى، وائتلاف دولة القانون، وكتلتا العقد الوطنى والنهج الوطنى، في بيان مشترك، رفضها تكليفه بتشكيل الحكومة، واعتبروا تكليفه تهديدًا للسلم الأهلى ومخالفة للدستور لعدم تكليف مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان، معلنين عن عزمهم استخدام كل الطرق القانونية والسياسية والشعبية لإيقاف التكليف، وحملوا رئيس الجمهورية برهم صالح، المسؤولية عن تداعيات الخطوة التي وصفوها بالاستفزازية، فيما أعلنت جبهة الإنقاذ الوطنية وتحالف القوى العراقية والاتحاد الوطنى الكردستانى دعمها تكليف الزرفى.

وقال زعيم التيار الصدرى، مقتدى الصدر، أمس، إن تكليف الزرفى بتشكيل الحكومة شأن داخلى، ولا داعى لتدخل دول الجوار والمحتل وأضاف في تغريدة على «تويتر»: «سواء كان المرشح وفق الضوابط أو لم يكن كذلك فهذا أمر يخص العراقيين، ولا داعى لتدخل الأصدقاء من دول الجوار أو غيرهم، ولاسيما المحتل»، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

من جهته، حدد وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، شروط بلاده للتعاون مع الزرفى، بأن يستجيب لمطالب العراقيين المتمثلة في تشكيل حكومة تحافظ على سيادة البلاد وتوفر الاحتياجات الضرورية وتخلو من الفساد وتحمى حقوق الإنسان.

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