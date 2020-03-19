مصر.. إخلاء سبيل 15 عضوا من أحزاب وقوى سياسية

إسطنبول / الخليج 365
قررت نيابة أمن الدولة العليا بمصر، الخميس، إخلاء سبيل 15 عضوًا من أحزاب وقوى سياسية معارضة، وفق إعلام محلي.
وذكرت صحيفتا "اليوم السابع" و"المصري اليوم" المقربتان من السلطات أن بين المفرج عنهم أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة، والناشطان السياسيان شادي الغزالي حرب، وحازم عبد العظيم، و12 آخرين من أعضاء أحزاب سياسية.
وكان المذكورون قد تم توقيفهم على مدار فترات زمنية مختلفة، على ذمة التحقيق معهم في اتهامات بـ"نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون (لم تسمها المحكمة)".
ولم توضح الصحيفتان ما إذا تم بالفعل إخلاء سبيل الأشخاص الـ15 أم لا.
ويثير توقيف الناشطين السياسيين وقوى المجتمع المدني في مصر انتقادات أوروبية وأمريكية، فيما تقول إنها ملتزمة بتطبيق القانون ودعم الحريات.
يتبع///
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