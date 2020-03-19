كورونا.. موريتانيا تعلن فرض حظر التجوال

نواكشوط/ محمد البكاي/ الخليج 365

أعلنت الحكومة الموريتانية، الخميس، فرض حظر التجوال في جميع أنحاء البلاد، ابتداء من الساعة 8 مساء وحتى 6 صباحا بالتوقيت المحلي، ضمن إجراءاتها للوقاية من فيروس كورونا.

وقال بيان لوزارة الداخلية، اطلعت عليه الخليج 365، إنه تقرر "حظر التجول من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا (نفس توقيت غرينيتش)، ويتم العمل بهذا القرار على كافة التراب الوطني على أن تستثنى منه الطواقم الصحية وشاحنات نقل البضائع".

وأضاف، تقرر أيضا "الحظر البات لكافة أنواع التجمهر والتجمعات العامة، وإغلاق كافة المطاعم والمقاهي إلى إشعار جديد".

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وشدد البيان، على أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات الأمنية اللازمة على مستوى الأسواق والشوارع والساحات العامة ضمانا للالتزام بتنفيذ هذه الإجراءات".

والأربعاء، تم تسجيل ثاني إصابة بالفيروس في البلاد، لأجنبية من أصول آسيوية، فيما تم الإعلان، الجمعة، عن تسجيل أول إصابة بكورونا لأسترالي، وصل البلاد قادما من دولة أوروبية.

وحتى عصر الخميس، أصاب كورونا أكثر من 230 ألفا في 176 بلدا وإقليما، وتوفي أكثر من 9300 شخص، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.