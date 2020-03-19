ناتو: ندرس سبل تعزيز الدعم لتركيا عقب هجمات إدلب

بروكسل/ الخليج 365
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرغ، إنهم يدرسون سبل تعزيز الحلف دعمه لتركيا، بعد الهجمات التي تعرضت لها في منطقة إدلب، شمال غربي سوريا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، للكشف عن التقرير السنوي لـ "ناتو"، حول عام 2019.
وأضاف ستولتنبرغ، أن تركيا من أكثر أعضاء الحلف تأثراً من النزاع القائم في سوريا، وأنها تعرضت للعديد من الهجمات الإرهابية.
وتابع: "ندرس سبل تعزيز الدعم لتركيا عقب هجمات إدلب".
وبيّن ستولتنبرغ، أن الحلف يواصل دعمه لتركيا بطرق مختلفة، منها تعزيز أنظمة الدفاع الجوي.
وأسفر هجوم قوات النظام السوري، في 27 فبراير/ شباط الماضي، عن استشهاد 34 جنديًا تركيًا، ما دفع القوات المسلحة التركية لإطلاق عملية "درع الربيع" العسكرية، ضد قوات النظام السوري في إدلب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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