إسرائيليون يحتجون على تعليق "الليكود" عمل الكنيست

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

احتج العشرات من الإسرائيليين، على منع رئيس الكنيست (البرلمان) يولي أدلشتاين، الأربعاء، التصويت على تشكيل لجنة برلمانية وتأجيل التصويت إلى يوم الإثنين المقبل.

ووصل الإسرائيليون المحتجون، إلى قبالة الكنيست، وهم يرفعون أعلاما سوداء ويرددون شعارات تتهم أدلشتاين، القيادي في حزب "الليكود" الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالانقلاب على الديمقراطية.

ولكنّ الشرطة الإسرائيلية طلبت من الإسرائيليين الانفضاض، بعد أن أشارت إلى تعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية، بعدم تجمع أكثر من 10 أشخاص في مكان واحد، لمنع تفشي فيروس كورونا.

كما قال زعيم حزب "أزرق أبيض"، بيني غانتس في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن الشرطة أخّرت وصول موكب سيارات (احتجاجي) إلى القدس، معتبرا ذلك "غير منطقي في نظام ديمقراطي".

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، قد قالت على موقعها الإلكتروني، إن الشرطة الإسرائيلية عرقلت وصول هذا الموكب، الذي ضم عشرات السيارات للاحتجاج على رئيس الكنيست وحزب "الليكود".

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت 3 من المحتجين قبالة مقر الكنيست.

وقالت في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة الخليج 365 "تم إلقاء القبض على ثلاثة من المشتبه بهم الذين انتهكوا القانون، وسدّوا الشارع، وانتهكوا قواعد الصحة العامة".

وأضافت "تؤكد الشرطة أنها ستعمل على حماية النظام العام والسماح بتنظيم الاحتجاجات، إلى جانب الحفاظ على اللوائح والصحة العامة".

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وكانت أحزاب المعارضة الإسرائيلية احتجت، الأربعاء، على منع أدلشتاين التصويت على تشكيل اللجنة المنظمة للكنيست البرلمانية، والتي تعكس تمثيل الأحزاب بالبرلمان، والذي يميل لصالح المعارضة.

ويؤسس تشكيل اللجنة المنظمة للكنيست، لتشكيل باقي اللجان البرلمانية.

ولكن أدلشتاين أشار إلى أنه أرجأ التصويت على تشكيلها حتى يوم الإثنين، بسبب الخلافات بين "الليكود" و"أزرق أبيض".

وتريد أحزاب المعارضة، التي لديها 62 مقعدا بالكنيست المؤلف من 120 معقد، أيضا التصويت لانتخاب رئيس جديد للبرلمان الإسرائيلي.

وفي هذا الصدد، فقد قال غانتس في تغريدته إن حزبه تقدم بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية "ضد سلوك أدلشتاين المشين الذي يمنع الكنيست من الانعقاد والتصويت لانتخاب رئيس جديد للكنيست".

وأضاف "لن نبقى صامتين أمام أولئك الذين يهددون الديمقراطية، وسنستمر في دعم كل عمل صحيح بشأن مواجهة فيروس كورونا".

وكان النائب في حزب "أزرق أبيض" عوفير شيلح دعا إلى الوقف الفوري للمحادثات بين "الليكود" و"أزرق أبيض"، لاستشكاف تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وكان الرئيس الإسرائيلي قد كلف غانتس بتشكيل الحكومة، بعد أن أوصى 61 عضوا بتكليفه.

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