فلامنجو يعلن سلامة خيسوس من كورونا

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أعلن نادي فلامنجو البرازيلي، اليوم الخميس، سلامة البرتغالي خورخي خيسوس مدرب فريقه الأول لكرة القدم، من الإصابة بفيروس كورونا الجديد، حيث أثبتت عينة الفحص الثاني سلامته من الإصابة بالفيروس المنتشر.
وكانت الفحوص الأولى التي خضع لها المدرب البرتغالي، أظهرت شكوكاً بانتقال العدوى إليه، لكن النادي البرازيلي أكد سلامة مدربه لاحقاً.
وقدمت إدارة فلامنجو شكرها لأنصار ناديها، وجميع الرياضيين في العالم على وقفتهم ومساندتهم لمدربهم خلال اليومين الماضيين.
وحقق مدرب الهلال السابق، نجاحات كبيرة مع الفريق البرازيلي، وبات يحظى بشعبية كبيرة بين أنصاره بعد أن قاده لتحقيق خماسية تاريخية الموسم الماضي، حين توج بلقب الدوري البرازيلي ولقب كوبا ليبرتادوريس بعد أن غاب المارد الأحمر عنها قرابة الـ3 عقود.
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