تأجيل الدوري الإنجليزي

تأجل الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وكافة مسابقات المحترفين حتى 30 أبريل نيسان على الأقل بسبب أزمة فيروس كورونا بعد اجتماع عبر الفيديو اليوم الخميس. وفي بيان مشترك، أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ورابطة الدوري الممتاز ورابطة دوري المحترفين ورابطة دوري السيدات بالإضافة لاتحادات اللاعبين والمدربين موافقتهم على تمديد الموعد الرسمي لنهاية موسم 2019-2020 “لأجل غير مسمى” في محاولة للمساعدة في استكمال الموسم.

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