القبض على شاب تناول سائلاً في علبة منظفات

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ألقت الجهات الأمنية القبض على أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، بعد بثه فيديو زعم فيه أنه يتناول سائلا يستخدم في نظافة وتعقيم الأرضيات.
وكان الشاب قد ظهر في الفيديو وهو يتجول في سوق وبيده علبة “منظفات” وحاول إيهام شخص بجواره أنه يشرب هذا السائل دون أن يحدث له شيء، زاعماً أن طعمه جميل.
وأثار المقطع موجة من الجدل والاستنكار على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بالقبض عليه ومعاقبته على فعله الذي ربما يدفع بعض الأطفال إلى تقليده.
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