“الصحة اللبنانية”: 16 إصابة جديدة بـ”كورونا”

ارتفعت حصيلة الإصابة بفيروس كورونا المستجد في لبنان إلى 149 حالة، بعد تسجيل 16 حالة جديدة خلال 24 ساعة.

وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، اليوم، أنّه ابتداءً من 21 فبراير وحتى تاريخ 19 مارس 2020، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبريًا 149 حالة بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة (أي تم تسجيل 16 حالة جديدة عن الأمس).

وأوضحت أنها تتابع أخذ العينات من جميع المشتبه في إصابتهم مع تحديد ومتابعة جميع المخالطين ومراقبة جميع القادمين من البلدان التي تشهد انتشارًا محليًا للفيروس، كما تتابع التقصي الوبائي “مصدر العدوى” لبعض الحالات التي شخصت أخيرًا.

وناشدت الوزارة جميع المواطنين التقيد بالتدابير الصارمة الصادرة عن المراجع الرسمية، لا سيما الحجر المنزلي الإلزامي وضبط الحركة إلا عند الضرورة القصوى.