الصحة : إصابات كورونا المؤكدة حتى الآن 238 حالة

قالت وزارة الصحة إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفايروس كورونا حتى الآن 238 حالة، 180 حالة منها مرتبطة بأشخاص قدموا من الخارج.

وذكر المتحدث باسم “الصحة” الدكتور محمد العبد العالي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أنه تم تسجيل تعافي حالتين جديدتين، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 8 حالات.

وأوضح أن ارتفاع الحالات المصابة خلال الـ3 أيام الماضية يرتبط بالحالات القادمة من دول ينتشر فيها الفايروس، لافتاً إلى أن جميع هذه الحالات تم توجيهها لمقرات العزل الصحي مباشرة، مجددا الدعوى إلى الابتعاد عن التجمعات والبقاء بالمنازل .

وكشف عن إطلاق خدمة جديدة عبر تطبيق “موعد” وهي خدمة “التقييم الذاتي” والتي تتيح للجميع الاطمئنان على سلامتهم وسلامة أقربائهم من “كورونا”، وذلك من خلال الرد على عدد من الاستفسارات، ناصحاً الجميع بالدخول على هذه الخدمة، والاستفادة منها.