الشؤون الإسلامية : المساجد ستؤذن للظهر يوم الجمعة دون الأذان الأول

أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن مساجد المملكة وجوامعها كافة ستؤذن للظهر يوم الجمعة دون أن تؤذن الأذان الأول. وأكدت أن ذلك يأتي بناء على قرار هيئة كبار العلماء بأن تصلى الجمعة ظهرا في المنازل. وكان وزير الشؤون الإسلامية قد وجّه قبل أمس الثلاثاء بوقف الصلاة في المساجد فوراً على أن يلتزم المؤذنون بالأذان، وذلك بعد قرار هيئة كبار العلماء بجواز إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الأذان مع استثناء الحرمين الشريفين.

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