أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 112.71 نقطة ليقفل عند مستوى 6267.56 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7.9 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 359 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 288 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 148 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 36 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات المراكز, أسترا الصناعية, الأصيل, ميدغلف للتأمين, وساكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات باعظيم, أسواق المزرعة, البحر الأحمر, العبداللطيف, والمواساة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.19% و 4.38%.
فيما كانت أسهم شركات الإنماء, دار الأركان، السعودي الفرنسي, أرامكو السعودية, والراجحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, الإنماء, أرامكو السعودية, سابك، والسعودي الفرنسي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 118,01 نقطة ليقفل عند مستوى 5925.76 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 33 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 862 ألف سهم تقاسمتها 1289 صفقة.
كانت هذه تفاصيل خبر “سوق الأسهم” يرتفع 112 نقطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.