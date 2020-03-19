مصر تغلق المقاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية والمطاعم ليلا حتى 31 مارس

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بادي الجزيرة يخلو من الرواد في 15 مارس 2020 بعد تعليمات من الحكومة المصرية بمنع التجمعات في الأماكن العامة

قال مجلس الوزراء المصري في بيان إنه قرر غلق المقاهي والمطاعم والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا حتى 31 مارس آذار، وذلك بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن القرار لا يسري على المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية أو خارجها.

وسجلت مصر حتى الآن 210 إصابات بفيروس كورونا بينها ست حالات وفاة.