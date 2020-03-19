«مثبط التيروزين كيناز» علاج لسرطان الدم النخاعي المزمن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توصلت دراسة أجراها علماء من كلية الطب للدراسات العليا في سنغافورة، إلى أن عقار «مثبط التيروزين كيناز» باهظ الثمن يعالج سرطان الدم النخاعي المزمن، الذي يصيب الخلايا الجذعية متعددة القدرات المسؤولة عن تصنيع خلايا الدم، ويصعب تشخيصه ويحتاج اكتشافه إلى طفرة جينية في محدد الصبغيات «كروموسوم فيلادلفيا».

وعلى الرغم من أن سعر العقار 1400 دولار، إلا أن استخدامه يعالج السرطان قبل وصوله إلى المراحل النهائية.

وقال د.تون كيات كو المشارك في الدراسة: هناك العديد من الطفرات الجينية المسببة للسرطان التي تحدث تحولاً في مراحل تطور سرطان الدم النخاعي وتؤدي إلى الوفاة بدون معرفة المؤثر في ذلك، لكن الدراسة التي توصلنا إليها تكشف الحلقة الرئيسية التي تتشكل منها الطفرات الجينية للمراحل الخطرة من السرطان، حيث يقوم العلاج على تدميرها.