ارتدادات آخر جلستين تقلص خسائر الأسهم المحلية الأسبوعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

التقطت الأسهم المحلية أنفاسها في آخر جلستين من تداولات الأسبوع المنصرم، وساهم ذلك في تقليص حدة خسائر الأسواق، على الصعيد الأسبوعي، ليرتفع مؤشر سوق أبوظبي خلال جلستي الأربعاء والخميس، بنسبة 10.9%، و«دبي» 3.9%.

وجاءت هذه الارتدادة بالتزامن مع بدء تطبيق سوقي أبوظبي ودبي الماليين الحد الأقصى لنزول الأسهم من 10% إلى 5% الذي بدأ بجلسة الأربعاء، وكذلك مع توقف هبوط أسعار النفط، والتقاط الأسهم الأمريكية والأوروبية أنفاسها هي الأخرى، مع تهدئة التحفيز لمخاوف الركود.

وعلى صعيد أداء خمس جلسات فقط تراجع مؤشر سوق دبي 10.5%، و«أبوظبي» 6.03%، مع تراجع شبه جماعي للمؤشرات القطاعية، وفي مقدمتها العقار والبنوك.

واجتذبت الأسهم سيولة أسبوعية قدرها 2.9 مليار درهم، منها 1.63 مليار درهم في دبي، و1.27 مليار درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 2.3 مليار سهم، توزعت بواقع 1.79 مليار سهم في دبي، و520.13 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك عبر تنفيذ 41.45 ألف صفقة.