مؤشر سوق أبوظبي يسجل أفضل أداء يومي في 20 عاماً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

سجلت أسواق الأسهم المحلية أداء إيجابياً في جلسة نهاية الأسبوع، ليسجل سوق أبوظبي للأوراق المالية أفضل أداء يومي منذ تأسيس السوق منذ نحو 20 عاماً، بعدما ارتفع بنسبة 8.4%، كما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.85%.

وحقق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية صعوداً قوياً مع ارتداد بنهاية الجلسة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 8.41%، بما يعادل 286 نقطة، بدعم من 3 مؤشرات قطاعية وهي البنوك والعقار والاتصالات.

وارتفع قطاع البنوك 12%، بعدما ارتفع السهمان القياديان بنسبة تلامس الحد الأقصى المسموح به للارتفاع، حيث ارتفع سهم «أبوظبي الأول» 14.93% إلى 9.39 درهم، وسط تداولات بقيمة 98 مليون درهم، كما ارتفع «أبوظبي التجاري» 14.41% إلى 5.08 درهم، و«أبوظبي الإسلامي» 6.42% إلى 3.98 درهم.

وارتفع العقار 6.4%، بعدما قفز سهم «الدار العقارية» بنسبة 7.1% ليغلق عند 1.66 درهم، بتداولات بلغت قيمتها 33 مليون درهم، بينما تراجع سهم «رأس الخيمة العقارية» 1.89% إلى 0.363 درهم.

وارتفع الاتصالات 7%، بعدما قفز سهم «اتصالات» 6.94% إلى 13.56 درهم، وسط تداولات بقيمة 32.25 مليون درهم.

وسجل مؤشر سوق دبي المالي أداء قوياً خلال جلسة نهاية الأسبوع، ليغلق عند 1819.24 نقطة، بارتفاع بلغ 2.85%، بما يعادل 50.4 نقطة مكاسب، وذلك بعدما استطاع المؤشر تجاوز خسائره الصباحية التي مني بها في مطلع الجلسة ليسجل جلسة متذبذبة، ليغلق بعدها في المنطقة الخضراء.

وساهم مؤشر قطاع العقار في قيادة الصعود في السوق، بعدما ارتفع المؤشر القطاعي بنسبة 9.17% وهي نسبة مرتفعة جداً مقارنة مع بأداء السوق في الفترات الماضية، وسجلت أسهم القطاع ارتفاعاً جماعياً، حيث صعد «إعمار العقارية» 12.06% إلى 2.23 درهم، كما ارتفع «الاتحاد العقارية» 14.59% إلى 0.212 درهم.

واستقر قطاع البنوك على ارتفاع طفيف بنسبة 0.28%، مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 0.54% إلى 7.37 درهم، فيما قفز «أملاك» 9.52% إلى 0.23 درهم و«مصرف عجمان» 3.44% إلى 0.54 درهم، و«جي إف إتش» 8.8% إلى 0.515 درهم، بينما استقر «دبي الإسلامي» عند 4.12 درهم، بتداول 71.8 مليون درهم.